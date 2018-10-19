Боксер Повєткін пообіцяв продовжити кар'єру та провести більше двох боїв

Після поразки від чемпіона WBA, IBF і WBO в цій вазі Ентоні Джошуа росіянин все одно готовий провести ще кілька поєдинків на професійному ринзі. Перший з них можливий в квітні наступного року в Англії.

“Здоров’я відмінне, настрій теж. Зав’язувати з боксом я не збираюся. У мене буде бій, швидше за все, в квітні в Англії, з ким ще не знаю. Важко сказати (скільки буде ще боїв — ред.). Я думаю, все буде залежати від мого настрою. Поки що воно є. Я думаю, буде не один бій і не два”, — відзначив “російський витязь”.

Нагадаємо, що у крайньому поєдинку Повєткін зазнав поразки нокаутом від Джошуа.