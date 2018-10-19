Боксер Повєткін пообіцяв продовжити кар'єру та провести більше двох боїв

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Колишній регулярний чемпіон світу по версії WBA у суперважкій вазі росіянин Олександр Повєткін (34-2, 24 КО) не планує швидке завершення своєї боксерської кар’єри. Про це він розповів у інтерв’ю промоутерській компанії “Світ боксу”.

Після поразки від чемпіона WBA, IBF і WBO в цій вазі Ентоні Джошуа росіянин все одно готовий провести ще кілька поєдинків на професійному ринзі. Перший з них можливий в квітні наступного року в Англії.

“Здоров’я відмінне, настрій теж. Зав’язувати з боксом я не збираюся. У мене буде бій, швидше за все, в квітні в Англії, з ким ще не знаю. Важко сказати (скільки буде ще боїв — ред.). Я думаю, все буде залежати від мого настрою. Поки що воно є. Я думаю, буде не один бій і не два”, — відзначив “російський витязь”.

Нагадаємо, що у крайньому поєдинку Повєткін зазнав поразки нокаутом від Джошуа.

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