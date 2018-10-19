Боксер Поветкин пообещал продолжить карьеру и провести более двух боев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин (34-2, 24 КО) не планирует скорое завершение своей боксерской карьеры. Об этом он рассказал в интервью промоутерской компании “Мир бокса”.
После поражения от чемпиона WBA, IBF и WBO в этом весе Джошуа россиянин все равно готов провести еще несколько поединков на профессиональном ринге. Первый из них возможен в апреле следующего года в Англии.
“Здоровье отличное, настроение тоже. Завязывать с боксом я не собираюсь. У меня будет бой, скорее всего, в апреле в Англии, с кем еще не знаю. Трудно сказать (сколько еще боев — ред.). Я думаю, все будет зависеть от моего настроения. Пока она есть. Я думаю, будет не один бой и не два”, — отметил “российский витязь”.
Напомним, что в крайнем поединке Поветкин потерпел поражение нокаутом от Джошуа.