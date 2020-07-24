Боксер Постол отримав третю дату проведення бою за титул чемпіона світу

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19 березня, 18:42 • 40869 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87974 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94296 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114080 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120653 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117781 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153153 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125052 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124755 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123893 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Претендент на чемпіонський пояс в напівсередній вазі українець Віктор Постол (31-2, 12 КО) отримав точну дату проведення майбутнього бою проти володаря поясів WBO і WBC Хосе Раміреса (25-0, 17 КО), передає УНН з посиланням на “ESPN”.

Поєдинок пройде на арені “MGM Grand” в Лас-Вегасі 29 серпня. На кону буду стояти титул Раміреса.

Примітно, що для Раміреса це буде перший бій з 27 липня 2019 року, коли він переміг Моріса Хукера в шести раундах, щоб додати титул WBO в свою колекцію.

Нагадаємо, що поєдинок Рамірес — Постол планувалося провести ще 1 лютого в Китаї, але за тиждень до бою шоу скасували через спалах коронавірусу в країні. Потім його планували провести 9 травня в США, і знову відклали через аналогічну причину.

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