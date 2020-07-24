Боксер Постол отримав третю дату проведення бою за титул чемпіона світу

Поєдинок пройде на арені “MGM Grand” в Лас-Вегасі 29 серпня. На кону буду стояти титул Раміреса.

Примітно, що для Раміреса це буде перший бій з 27 липня 2019 року, коли він переміг Моріса Хукера в шести раундах, щоб додати титул WBO в свою колекцію.

Нагадаємо, що поєдинок Рамірес — Постол планувалося провести ще 1 лютого в Китаї, але за тиждень до бою шоу скасували через спалах коронавірусу в країні. Потім його планували провести 9 травня в США, і знову відклали через аналогічну причину.