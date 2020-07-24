Боксер Постол получил третью дату проведения боя за титул чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Претендент на чемпионский пояс в полусреднем весе украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) получил точную дату проведения предстоящего боя против обладателя поясов WBO и WBC Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО), передает УНН со ссылкой на "ESPN".
Поединок пройдет на арене “MGM Grand” в Лас-Вегасе 29 августа. На кону буду стоять титул Рамиреса.
Примечательно, что для Рамиреса это будет первый бой с 27 июля 2019 года, когда он победил Мориса Хукера в шести раундах, чтобы добавить титул WBO в свою коллекцию.
Напомним, что поединок Рамирес — Постол планировалось провести еще 1 февраля в Китае, но за неделю до боя шоу отменили из-за вспышки коронавируса в стране. Затем его планировали провести 9 мая в США, и снова отложили из-за аналогичной причины.