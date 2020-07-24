Боксер Постол получил третью дату проведения боя за титул чемпиона мира

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97952 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104430 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130456 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109464 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129728 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101795 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102504 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104353 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102027 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 16:18 • 132800 просмотра
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Актуальное
Боксер Постол получил третью дату проведения боя за титул чемпиона мира

Боксер Постол получил третью дату проведения боя за титул чемпиона мира

Киев  •  УНН

 • 11138 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Претендент на чемпионский пояс в полусреднем весе украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) получил точную дату проведения предстоящего боя против обладателя поясов WBO и WBC Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО), передает УНН со ссылкой на "ESPN".

Поединок пройдет на арене “MGM Grand” в Лас-Вегасе 29 августа. На кону буду стоять титул Рамиреса.

Примечательно, что для Рамиреса это будет первый бой с 27 июля 2019 года, когда он победил Мориса Хукера в шести раундах, чтобы добавить титул WBO в свою коллекцию.

Напомним, что поединок Рамирес — Постол планировалось провести еще 1 февраля в Китае, но за неделю до боя шоу отменили из-за вспышки коронавируса в стране. Затем его планировали провести 9 мая в США, и снова отложили из-за аналогичной причины.

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