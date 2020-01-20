Боксер Ф'юрі заявив, що американець Лопес завдасть поразки Ломаченку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Британський боксер Тайсон Ф'юрі прокоментував майбутнє американського проспекта у легкій вазі Теофімо Лопеса, передає УНН з посиланням на iFL.
Колишній чемпіон світу у суперважах ствердив, що Василю Ломаченку не вдасться перемогти Лопеса.
"Коммі – дуже крутий боєць. А Лопес пройшов крізь нього, як гарячий ніж крізь масло. Він найбільший "малюк", якого я коли-небудь бачив у житті. Він немов суперважковаговик на карликових ніжках. Нікому в рамках легкої ваги його не побити. Навіть Ломаченку. Нікому", - наголосив британець.
Нагадаємо, що до кінця весни Лопес має провести бій з Ломаченком за титул абсолютного чемпіона світу.