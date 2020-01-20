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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Боксер Фьюри заявил, что американец Лопес нанесет поражение Ломаченко

Киев • УНН

 • 13596 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал будущее американского проспекта в легком весе Теофимо Лопеса, передает УНН со ссылкой на iFL.

Боксер Фьюри заявил, что американец Лопес нанесет поражение Ломаченко

Бывший чемпион мира в супертяж подтвердил, что Василию Ломаченко не удастся победить Лопеса.

"Комм - очень крутой боец. А Лопес прошел сквозь него, как горячий нож сквозь масло. Он самый большой "малыш", которого я когда-либо видел в жизни. Он словно супертяжеловес на карликовых ножках. Некому в рамках легкого веса его побить. Даже Ломаченко. Никому", - подчеркнул британец.

Напомним, что до конца весны Лопес должен провести бой с Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира.

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