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Боксер Берінчик проведе бій за титул WBO International

Боксер Берінчик проведе бій за титул WBO International

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. В рамках боксерського вечора 22-го грудня у Броварах пройдуть поєдинки за участі українського чемпіона Європи та претендента на ще один престижний пояс. Про це заявив промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Youtube-каналу "VideoBoxing", передає УНН.

Денис Берінчик отримав право поборотися за титул чемпіона WBO International. Натомість Олег Маліновський (23-0) буде відстоювати титул чемпіона Європи WBO.

Крім того, уболівальники зможуть побачити бій українця Дмитра Митрофанова, який звів внічию поєдинок 10-го листопада, що пройшов у Манчестері.

Додамо також, суперники боксерів і інші учасники вечора поки не відомі.

Нагадаємо, у грудні 2017 року боксер Берінчик завоював перший в кар'єрі професійний титул.

Довідка: Денис Юрійович Берінчик — український професійний боксер, виступає у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) та легкій вазі (до 61,2 кг).

Він народився 5 травня 1988 року у Луганській області.

Срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011), бронзовий призер літньої Універсіади (2013), дворазовий чемпіон України (2013, 2014). Заслужений майстер спорту України з боксу.

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