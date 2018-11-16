Боксер Берінчик проведе бій за титул WBO International
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В рамках боксерського вечора 22-го грудня у Броварах пройдуть поєдинки за участі українського чемпіона Європи та претендента на ще один престижний пояс. Про це заявив промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Youtube-каналу "VideoBoxing", передає УНН.
Денис Берінчик отримав право поборотися за титул чемпіона WBO International. Натомість Олег Маліновський (23-0) буде відстоювати титул чемпіона Європи WBO.
Крім того, уболівальники зможуть побачити бій українця Дмитра Митрофанова, який звів внічию поєдинок 10-го листопада, що пройшов у Манчестері.
Додамо також, суперники боксерів і інші учасники вечора поки не відомі.
Нагадаємо, у грудні 2017 року боксер Берінчик завоював перший в кар'єрі професійний титул.
Довідка: Денис Юрійович Берінчик — український професійний боксер, виступає у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) та легкій вазі (до 61,2 кг).
Він народився 5 травня 1988 року у Луганській області.
Срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011), бронзовий призер літньої Універсіади (2013), дворазовий чемпіон України (2013, 2014). Заслужений майстер спорту України з боксу.