Боксер Берінчик проведе бій за титул WBO International

КИЇВ. 16 листопада. УНН. В рамках боксерського вечора 22-го грудня у Броварах пройдуть поєдинки за участі українського чемпіона Європи та претендента на ще один престижний пояс. Про це заявив промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю Youtube-каналу "VideoBoxing", передає УНН.