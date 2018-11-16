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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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7 марта, 15:45 • 135587 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Боксер Беринчик проведет бой за титул WBO International

Боксер Беринчик проведет бой за титул WBO International

Киев  •  УНН

 • 24496 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В рамках боксерского вечера 22-го декабря в Броварах пройдут поединки с участием украинского чемпиона Европы и претендента на еще один престижный пояс. Об этом заявил промоутер Александр Красюк в интервью Youtube-канала "VideoBoxing", передает УНН.

Денис Беринчик получил право побороться за титул чемпиона WBO International. Зато Олег Малиновский (23-0) будет отстаивать титул чемпиона Европы WBO.

Кроме того, болельщики смогут увидеть бой украинца Дмитрия Митрофанова, который свел вничью поединок 10-го ноября, прошедшем в Манчестере.

Добавим также, соперники боксеров и другие участники вечера пока не известны.

Напомним, в декабре 2017 года боксер Беринчик завоевал первый в карьере профессиональный титул.

Справка: Денис Юрьевич Беринчик - украинский профессиональный боксер, выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и легком весе (до 61,2 кг).

Он родился 5 мая 1988 года в Луганской области.

Серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011), бронзовый призер летней Универсиады (2013), двукратный чемпион Украины (2013, 2014). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

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