Боксер Беринчик проведет бой за титул WBO International
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В рамках боксерского вечера 22-го декабря в Броварах пройдут поединки с участием украинского чемпиона Европы и претендента на еще один престижный пояс. Об этом заявил промоутер Александр Красюк в интервью Youtube-канала "VideoBoxing", передает УНН.
Денис Беринчик получил право побороться за титул чемпиона WBO International. Зато Олег Малиновский (23-0) будет отстаивать титул чемпиона Европы WBO.
Кроме того, болельщики смогут увидеть бой украинца Дмитрия Митрофанова, который свел вничью поединок 10-го ноября, прошедшем в Манчестере.
Добавим также, соперники боксеров и другие участники вечера пока не известны.
Напомним, в декабре 2017 года боксер Беринчик завоевал первый в карьере профессиональный титул.
Справка: Денис Юрьевич Беринчик - украинский профессиональный боксер, выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и легком весе (до 61,2 кг).
Он родился 5 мая 1988 года в Луганской области.
Серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011), бронзовый призер летней Универсиады (2013), двукратный чемпион Украины (2013, 2014). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.