Бокс: кривдник Джошуа спрогнозував результат бою британця з Усиком

Деталі

Руїс відзначив попри те, що точно спрогнозувати результат важко, але він вірить у перемогу нокаутом його колишнього супротивника.

“Усик — хитрий хлопець, лівша, він любить пересуватися по рингу. Однак я не уявляю, що Усик буде рухатися і виявиться швидше Джошуа. Ентоні переможе нокаутом в шостому раунді. Він буде домінувати в бою. Джошуа буде використовувати дистанцію і розмах рук. Він підсушився, тому я впевнений, що він буде легше на ногах. Джошуа буде рухатися і користуватися перевагою в габаритах”, — повідомив Руїс.

Довідка

Для Усика сьогоднішній бій стане першим чемпіонським в суперважкій вазі. У разі перемоги українець завоює пояси WBA, WBO, IBF і IBO.

Нагадаємо

Руїс та Джошуа провели два поєдинки між собою та отримали по одній перемозі один над одним.

