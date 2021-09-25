Бокс: кривдник Джошуа спрогнозував результат бою британця з Усиком
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс дав прогноз на бій між британцем Ентоні Джошуа і українцем Олександром Усиком, повідомляє УНН з посиланням на “Fightnews.info”.
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Руїс відзначив попри те, що точно спрогнозувати результат важко, але він вірить у перемогу нокаутом його колишнього супротивника.
“Усик — хитрий хлопець, лівша, він любить пересуватися по рингу. Однак я не уявляю, що Усик буде рухатися і виявиться швидше Джошуа. Ентоні переможе нокаутом в шостому раунді. Він буде домінувати в бою. Джошуа буде використовувати дистанцію і розмах рук. Він підсушився, тому я впевнений, що він буде легше на ногах. Джошуа буде рухатися і користуватися перевагою в габаритах”, — повідомив Руїс.
Довідка
Для Усика сьогоднішній бій стане першим чемпіонським в суперважкій вазі. У разі перемоги українець завоює пояси WBA, WBO, IBF і IBO.
Нагадаємо
Руїс та Джошуа провели два поєдинки між собою та отримали по одній перемозі один над одним.