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Богослужіння у Свято-Михайлівському монастирі у Києві вперше відбудеться без вірян

Київ • УНН

 • 51302 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Богослужіння зі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у неділю, 29 березня, вперше проходитиме онлайн через карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву митрополита Київського і всієї України Епіфанія на сайті ПЦУ.

"Завтра, у неділю, цей храм, який може вмістити сотні людей, чи не вперше буде майже порожнім, але й чи не вперше він буде таким повним – бо, вірю, тисячі й тисячі вірян молитимуться разом з нами зі своїх домівок, долучаючись до молитви завдяки онлайн-трансляції", йдеться у повідомленні глави ПЦУ.

Онлайн-трансляція Богослужіння зі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря розпочнеться о 10:00 на фейсбуці Митрополита Епіфанія, фейсбуці ПЦУ та телеканалі UA:Перший.

Нагадаємо, Синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння без парафіян.

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