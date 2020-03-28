Богослужіння у Свято-Михайлівському монастирі у Києві вперше відбудеться без вірян

"Завтра, у неділю, цей храм, який може вмістити сотні людей, чи не вперше буде майже порожнім, але й чи не вперше він буде таким повним – бо, вірю, тисячі й тисячі вірян молитимуться разом з нами зі своїх домівок, долучаючись до молитви завдяки онлайн-трансляції", йдеться у повідомленні глави ПЦУ.

Онлайн-трансляція Богослужіння зі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря розпочнеться о 10:00 на фейсбуці Митрополита Епіфанія, фейсбуці ПЦУ та телеканалі UA:Перший.

Нагадаємо, Синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння без парафіян.