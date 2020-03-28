Богослужіння у Свято-Михайлівському монастирі у Києві вперше відбудеться без вірян
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Богослужіння зі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у неділю, 29 березня, вперше проходитиме онлайн через карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву митрополита Київського і всієї України Епіфанія на сайті ПЦУ.
"Завтра, у неділю, цей храм, який може вмістити сотні людей, чи не вперше буде майже порожнім, але й чи не вперше він буде таким повним – бо, вірю, тисячі й тисячі вірян молитимуться разом з нами зі своїх домівок, долучаючись до молитви завдяки онлайн-трансляції", йдеться у повідомленні глави ПЦУ.
Онлайн-трансляція Богослужіння зі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря розпочнеться о 10:00 на фейсбуці Митрополита Епіфанія, фейсбуці ПЦУ та телеканалі UA:Перший.
Нагадаємо, Синод ПЦУ дозволив проводити богослужіння без парафіян.