Богослужение в Свято-Михайловском монастыре в Киеве впервые пройдет без верующих

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56283 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65692 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79415 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78226 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102107 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83575 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102341 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105750 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130837 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130289 просмотра

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Богослужение в Свято-Михайловском монастыре в Киеве впервые пройдет без верующих

Богослужение в Свято-Михайловском монастыре в Киеве впервые пройдет без верующих

Киев  •  УНН

 • 51299 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в воскресенье, 29 марта, впервые будет проходить онлайн из-за карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление митрополита Киевского и всея Украины Епифания на сайте ПЦУ.

"Завтра, в воскресенье, этот храм, который может вместить сотни людей, впервые будет почти пустым, но и едва ли не впервые он будет таким полным - потому, верю, тысячи и тысячи верующих будут молиться вместе с нами из своих домов, приобщаясь к молитве благодаря онлайн-трансляции", говорится в сообщении главы ПЦУ.

Онлайн-трансляция богослужения из Свято-Михайловского Златоверхого монастыря начнется в 10:00 на фейсбуке Митрополита Епифания, фейсбуке ПЦУ и телеканале UA:Первый.

Напомним, Синод ПЦУ позволил проводить богослужения без прихожан.

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