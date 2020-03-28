Богослужение в Свято-Михайловском монастыре в Киеве впервые пройдет без верующих
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в воскресенье, 29 марта, впервые будет проходить онлайн из-за карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление митрополита Киевского и всея Украины Епифания на сайте ПЦУ.
"Завтра, в воскресенье, этот храм, который может вместить сотни людей, впервые будет почти пустым, но и едва ли не впервые он будет таким полным - потому, верю, тысячи и тысячи верующих будут молиться вместе с нами из своих домов, приобщаясь к молитве благодаря онлайн-трансляции", говорится в сообщении главы ПЦУ.
Онлайн-трансляция богослужения из Свято-Михайловского Златоверхого монастыря начнется в 10:00 на фейсбуке Митрополита Епифания, фейсбуке ПЦУ и телеканале UA:Первый.
Напомним, Синод ПЦУ позволил проводить богослужения без прихожан.