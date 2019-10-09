Богдан прокоментував інформацію про зустріч бізнесменом Кисліним у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив, що ніколи не зустрічався із американським бізнесменом Семом Кисліним, якого вважають причетним до відмивання грошей соратниками Віктора Януковича. Про це Богдан написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У відповідь на чисельні запити журналістів радий повідомити, що ніколи не бачив та не спілкувався з американським громадянином Семом Кісліним, ні в США, ні в Україні. Не тиснув на суддів, поважаю журналістів і не пью кров малолітніх, незалежно від мови на якій вони розмовляють. Прошу медіа, що публікують ці історії, дотримуватися загальноприйнятих стандартів журналістики та подавати мою точку зору, оприлюднюючи сенсацію про подію, якої не було в моєму житті!”, — написав він.
Нагадаємо, напередодні видання The Insider повідомило, що під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського в США 25 вересня біля готелю “Паркер” пройшли дві зустрічі: безпосередньо в готелі і в сусідній будівлі, в ресторані “Російська чайна”.
У першій, офіційній, брав участь Зеленський і кілька десятків людей. Друга, неофіційна, пройшла в більш вузькому колі, і Зеленського на ній представляв керівник офісу Президента Андрій Богдан. Згідно фотографій та свідчень двох незалежних один від одного джерел, Сем Кислін, як мінімум, був присутній в місці проведення першої зустрічі і був організатором і учасником другої.