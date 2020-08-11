Богдан показав відео підпалу його Tesla

“Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль — Тесла S. Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), але я не сприймаю це близько до серця. Звичайно, всіх хвилює питання, хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади”, — написав Богдан.

За його словами, прослідковується певний символізм — рівно пів року з того часу, як він звільнився з посади керівника Офісу Президента.

“Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії — моя робота. Перекладаю — це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік”, — зазначив він.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський повідомив, що колишньому голові ОП Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla.