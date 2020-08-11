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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69626 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 96434 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105142 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124962 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100566 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 101471 просмотра

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Богдан показал видео поджога его Tesla

Богдан показал видео поджога его Tesla

Киев  •  УНН

 • 19854 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что расценивает поджог своего автомобиля Tesla как "угрозу от власти". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, показав видео поджога автомобиля, передает УНН.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти", - написал Богдан.

По его словам, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как он уволился с должности руководителя Офиса Президента.

"Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас бахнули керасинчику в кастрик", - отметил он.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что бывшему главе ОП Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla.

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