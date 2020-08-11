Богдан показал видео поджога его Tesla

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти", - написал Богдан.

По его словам, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как он уволился с должности руководителя Офиса Президента.

"Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас бахнули керасинчику в кастрик", - отметил он.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что бывшему главе ОП Андрею Богдану подожгли автомобиль Tesla.