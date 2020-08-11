Дубінський: Андрію Богдану спалили Tesla

"Андрію Богдану спалили легендарний автомобіль Tesla. Чекаємо від Андрія інформації, хто причетний та причину атаки", - написав Дубінський.

Нагадаємо, що на вулиці Юності у Дніпровському районі Києва невідомі підпалили автомобіль Tesla. Окрім нього вогнем пошкоджено ще дві автівки - Mazda та Honda.

За інформацією деяких ЗМІ, згорілий автомобіль Tesla належить колишньому керівнику ОП Андрію Богдану. На дах автівки нібито поставили сумку з невідомою речовиною, що і стало причиною пожежі.

У поліції відмовились назвати власника авто.