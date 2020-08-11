Дубінський: Андрію Богдану спалили Tesla
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський повідомив, що колишньому голові ОП Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla. Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Андрію Богдану спалили легендарний автомобіль Tesla. Чекаємо від Андрія інформації, хто причетний та причину атаки", - написав Дубінський.
Нагадаємо, що на вулиці Юності у Дніпровському районі Києва невідомі підпалили автомобіль Tesla. Окрім нього вогнем пошкоджено ще дві автівки - Mazda та Honda.
За інформацією деяких ЗМІ, згорілий автомобіль Tesla належить колишньому керівнику ОП Андрію Богдану. На дах автівки нібито поставили сумку з невідомою речовиною, що і стало причиною пожежі.
У поліції відмовились назвати власника авто.