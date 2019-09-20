Boeing провів перші випробування новітнього безпілотного літака-заправника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Один з провідних підрядчиків Пентагону - корпорація Boeing провела випробування першого палубного безпілотного літака-заправника MQ-25 Stingray, який буде базуватися на авіаносцях. Про це йдеться в поширеній в четвер заяві пресслужби компанії, передає УНН.
У пресслужбі наголосили, що перший випробувальний політ, який тривав дві години, проводився над аеропортом міста Сент-Луїс (штат Іллінойс). Фахівці Boeing перевіряли основні функції безпілотника. “Літальний апарат завершив автономні руліжні випробування (пересування по льотному полю аеродрома — ред), потім піднявся в повітря і полетів по заздалегідь визначеним маршрутом для перевірки його основних функцій польоту і взаємодії з наземною станцією управління”, — наголошується в документі.
Минулого літа Boeing виграла тендер на створення MQ-25 Stingray. Контракт на суму 805 млн доларів передбачає розробку, виробництво, випробування і постачання ВМС США чотирьох MQ-25 до 2024 року. В цілому в рамках програми створення палубної безпілотної авіаційної системи дозаправки в повітрі (Unmanned Carrier Aviation Air System, UCAAS) Пентагон має намір закупити 72 Stingray за 13 млрд доларів.
Один безпілотник повинен бути здатний доставляти приблизно 8 т пального для дозаправки в повітрі для 4 — 6 винищувачів на відстань до 930 км. Крім того, на Stingray передбачається встановлювати апаратуру для виконання завдань спостереження, розвідки та збору інформації.
Нагадаємо, американська авіабудівна корпорація Boeing зіткнулася з технічними проблемами під час випробувань нового лайнера Boeing-777X.