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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46240 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109367 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101264 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108486 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118814 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147860 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148356 просмотра

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Boeing провел первые испытания новейшего беспилотного самолета-заправщика

Boeing провел первые испытания новейшего беспилотного самолета-заправщика

Киев  •  УНН

 • 25750 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Один из ведущих подрядчиков Пентагона — корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении прессслужбы компании, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что первый испытательный полет, который длился 2 часа, проводился над аэропортом города Сент-Луис (штат Иллинойс). Специалисты Boeing проверяли основные функции беспилотника. "Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания (передвижение по летному полю аэродрома - ред), затем поднялся в воздух и полетел по заранее определенному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления", - отмечается в документе.

Прошлым летом Boeing выиграла тендер на создание MQ-25 Stingray. Контракт на сумму 805 млн долларов предусматривает разработку, производство, испытания и поставку ВМС США четырех MQ-25 до 2024 года. В целом в рамках программы создания палубной беспилотной авиационной системы дозаправки в воздухе (Unmanned Carrier Aviation Air System, UCAAS) Пентагон намерен закупить 72 Stingray за 13 млрд долларов.

Один беспилотник должен быть способен доставлять около 8 т горючего для дозаправки в воздухе для 4 - 6 истребителей на расстояние до 930 км. Кроме того, на Stingray предполагается устанавливать аппаратуру для выполнения задач наблюдения, разведки и сбора информации.

Напомним, американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X.

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