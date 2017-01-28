Boeing поставить Міністерству оборони США 15 літаків-заправників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Американська корпорація Boeing поставить Міністерству оборони США 15 літаків-заправників KC-46, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Зазначають, що відповідна інформація викладена в звіті Пентагону про контракти, укладені відомством з рядом виробників.
Як наголошується в документі, загальна сума операції складе 2,1 млрд. дол. йдеться про постачання самих повітряних суден, а також двох запасних двигунів і декількох комплектів запчастин.
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Відповідно до поширеними оборонним відомством даними, роботи за контрактом повинні бути виконані до серпня 2019 року.
Військовий літак-заправник КС-46 розроблений корпорацією Boeing на базі авіалайнера Boeing-767 і був обраний американськими ВВС в якості заміни КС-135 Stratotanker.
Нагадаємо, індійська авіакомпанія SpiceJet оголосила про намір купити до 205 літаків Boeing на суму 22 млрд дол.