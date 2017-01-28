Boeing поставит Министерству обороны США 15 самолетов-заправщиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Американская корпорация Boeing поставит Министерству обороны США 15 самолетов-заправщиков KC-46, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Отмечают, что соответствующая информация изложена в отчете Пентагона о контрактах, заключенных ведомством с рядом производителей.
Как отмечается в документе, общая сумма сделки составит 2,1 млрд. долл. речь идет о поставках самых воздушных судов, а также двух запасных двигателей и нескольких комплектов запчастей.
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Согласно распространенным оборонным ведомством данным, работы по контракту должны быть выполнены до августа 2019 года.
Военный самолет-заправщик КС-46 разработан корпорацией Boeing на базе авиалайнера Boeing-767 и был избран американскими ВВС в качестве замены КС-135 Stratotanker.
Напомним, индийская авиакомпания SpiceJet объявила о намерении купить до 205 самолетов Boeing на сумму 22 млрд долл.