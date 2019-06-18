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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Boeing не виключає зміни назви 737 Max після катастроф

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Компанія Boeing відкрита для того, щоб відмовитися від брендингу "Max" для свого лайнера 737, рішення буде залежати від оцінки реакції споживачів і авіакомпаній на назву літака, яка асоціюється з двома авіакатастрофами. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Boeing не виключає зміни назви 737 Max після катастроф

"Я б сказав, що ми неупереджені щодо всіх пропозицій", - заявив фінансовий директор компанії Грег Сміт.

"Ми прагнемо зробити те, що потрібно, щоб повернути його. Якщо це означає зміну бренду для його повернення, то ми звернемося до цього. Якщо цього не станеться, ми розглянемо все, що має високий пріоритет", - додав він.

Наразі керівництво компанії наполягає на тому, що немає безпосередніх планів поміняти назву Max на щось менш пов'язане з трагедіями. Зміна назви була б кроком назад для авіабудівельника, який наполегливо працював, щоб стати впізнаваними серед мандрівників за допомогою назв, таких як Max або Dreamliner, як називається модель 787, пише видання.

"Ми залишаємося відкритими для всіх думок клієнтів та інших зацікавлених сторін, але наразі не плануємо змінювати назву моделі 737 Max", - повідомили в компанії після інтерв'ю Сміта.

Нагадаємо, понад 300 пасажирських літаків Boeing 737 Max 8 і Max 9 по всьому світу були виведені з експлуатації після двох авіакатастроф, які сталися за п'ять місяців - в Ефіопії та Індонезії, в результаті яких загинули майже 350 осіб.

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