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Boeing не исключает изменения названия 737 Max после катастроф

Киев • УНН

 • 10195 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Компания Boeing открыта для того, чтобы отказаться от брендинга "Max" для своего лайнера 737, решение будет зависеть от оценки реакции потребителей и авиакомпаний на название самолета, которое ассоциируется с двумя авиакатастрофами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Boeing не исключает изменения названия 737 Max после катастроф

"Я бы сказал, что мы непредвзяты ко всем предложениям", - заявил финансовый директор компании Грег Смит.

"Мы стремимся сделать то, что нам нужно, чтобы возвратить его. Если это означает изменение бренда для его возврата, то мы обратимся к этому. Если этого не произойдет, мы рассмотрим все, что имеет высокий приоритет", - добавил он.

На данный момент руководство компании настаивает на том, что  нет непосредственных планов поменять название Max на что-то менее связанное с трагедиями. Изменение названия было бы шагом назад для авиастроителя, который упорно трудился, чтобы стать узнаваемыми среди путешественников с помощью названий, таких как Max или Dreamliner, как называется модель 787, пишет издание.

"Мы остаемся открытыми для всех мнений клиентов и других заинтересованных сторон, но в настоящее время не планируем менять название модели 737 Max", - сообщили в компании после интервью Смита.

Напомним, более 300 пассажирских самолетов Boeing 737 Max 8 и Max 9 по всему миру были выведены из эксплуатации после двух авиакатастроф, которые произошли за пять месяцев - в Эфиопии и Индонезии, в результате которых погибли почти 350 человек.

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