Boeing друкуватиме деталі для літаків на 3D-принтері

Після схвалення Федеральним управлінням цивільної авіації США нові надруковані деталі будуть встановлюватися на серійні пасажирські літаки B787 Dreamliner.

Тривимірний друк в авіабудуванні поки не отримав широкого поширення, хоча деякі з авіаційних деталей, в тому числі тих, що встановлюються в реактивних двигунах, вже випускаються за цією технологією.

Нагадаємо, що американський виробник Boeing поставить упродовж наступного місяця два пасажирських літаки національному перевізникові Iran Air.