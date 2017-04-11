Boeing друкуватиме деталі для літаків на 3D-принтері
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Американська компанія Boeing друкувати деталі для літаків на 3D-принтері, що дозволить концерну заощадити від 2 - 3 млн дол. на кожному літаку, передає УНН з посиланням на Reuters.
Після схвалення Федеральним управлінням цивільної авіації США нові надруковані деталі будуть встановлюватися на серійні пасажирські літаки B787 Dreamliner.
Тривимірний друк в авіабудуванні поки не отримав широкого поширення, хоча деякі з авіаційних деталей, в тому числі тих, що встановлюються в реактивних двигунах, вже випускаються за цією технологією.
Нагадаємо, що американський виробник Boeing поставить упродовж наступного місяця два пасажирських літаки національному перевізникові Iran Air.