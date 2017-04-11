Boeing будет печатать детали для самолетов на 3D-принтере
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Американская компания Boeing будет печатать детали для самолетов на 3D-принтере, что позволит концерну сэкономить от 2 - 3 млн долл. на каждом самолете, передает УНН со ссылкой на Reuters.
После одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США новые напечатанные детали будут устанавливаться на серийные пассажирские самолеты B787 Dreamliner.
Трехмерная печать в авиастроении пока не получила широкого распространения, хотя некоторые из авиационных деталей, в том числе, устанавливаемые в реактивных двигателях, уже выпускаются по этой технологии.
Напомним, что американский производитель Boeing поставит в течение следующего месяца два пассажирских самолета национальному перевозчику Iran Air.