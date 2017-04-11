Boeing будет печатать детали для самолетов на 3D-принтере

После одобрения Федеральным управлением гражданской авиации США новые напечатанные детали будут устанавливаться на серийные пассажирские самолеты B787 Dreamliner.

Трехмерная печать в авиастроении пока не получила широкого распространения, хотя некоторые из авиационных деталей, в том числе, устанавливаемые в реактивных двигателях, уже выпускаются по этой технологии.

Напомним, что американский производитель Boeing поставит в течение следующего месяца два пассажирских самолета национальному перевозчику Iran Air.