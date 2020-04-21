BMW влетів у поліцейську автівку на Рівненщині: двоє правоохоронців травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Рівненщині водій BMW X5 допустив зіткнення зі службовою поліцейською машиною. У результаті ДТП постраждало троє осіб - двоє поліцейських та водій позашляховика. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що повідомлення про ДТП на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" за участю службового автомобіля до поліції надійшло 21 квітня о 00:35.
“Слідчо-оперативна група встановила, що неподалік міста Дубровиця 25-річний водій автомобіля BMW X5, житель села Крупове Дубровицького району, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення зі попутним службовим автомобілем Skoda Octavia під керуванням 32-річного інспектора сектору реагування патрульної поліції Дубровицького ВП”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що від удару службовий автомобіль злетів у кювет, а позашляховик — перекинувся. У салоні службового авто також перебував 36-річний працівник поліції — начальник СРПП Дубровицького ВП.
“Унаслідок ДТП до лікарні доставили трьох потерпілих: водія автомобіля BMW X5 із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та із запахом алкоголю госпіталізували у реанімацію. Двох поліцейських із забоями хребта та струсом головного мозку госпіталізували у хірургічне відділення”, - вказано у повідомленні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 стаття 286 Кримінального кодексу України.
“За результатами освідування ознак сп’яніння у поліцейських не виявлено. У водія позашляховика відібрані зразки крові”, - повідомили у відділі комунікації.
Нагадаємо, водій BMW на Львівщині травмував двох поліцейських, протаранив авто і втік.