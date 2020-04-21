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BMW влетел в полицейскую машину в Ровенской области: двое правоохранителей травмированы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Ровенской области водитель BMW X5 столкнулся со служебной полицейской машиной. В результате ДТП пострадали три человека - двое полицейских и водитель внедорожника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Сообщается, что сообщение о ДТП на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" с участием служебного автомобиля в полицию поступило 21 апреля в 00:35.

"Следственно-оперативная группа установила, что недалеко от города Дубровица 25-летний водитель автомобиля BMW X5, житель села Крупово Дубровицкого района, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с попутным служебным автомобилем Skoda Octavia под управлением 32-летнего инспектора сектора реагирования патрульной полиции Дубровицкого ОП", - говорится в сообщении.

Указано, что от удара служебный автомобиль слетел в кювет, а внедорожник - перевернулся. В салоне служебного автомобиля также находился 36-летний работник полиции - начальник СРПП Дубровицкого ОП.

"В результате ДТП в больницу доставили трех пострадавших: водителя автомобиля BMW X5 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и с запахом алкоголя госпитализировали в реанимацию. Двух полицейских с ушибами позвоночника и сотрясением головного мозга госпитализировали в хирургическое отделение", - указано в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статья 286 Уголовного кодекса Украины.

"По результатам освидетельствования признаков опьянения у полицейских не обнаружено. У водителя внедорожника отобраны образцы крови", - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, водитель BMW во Львовской области травмировал двух полицейских, протаранил автомобиль и сбежал.

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