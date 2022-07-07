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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Bloomberg: ЄС блокує Україні позику на 1,5 млрд євро

Bloomberg: ЄС блокує Україні позику на 1,5 млрд євро

Київ • УНН

 • 122700 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в 1,5 мільярда євро для України через побоювання щодо фінансової надійності. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Відомо, що Європейський інвестиційний банк запропонував Україні позику, щоб підтримати економіку на плаву. Комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування, але в цьому випадку комісія хоче забезпечити 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією про 1 млрд євро для України.

Як зазначають чиновники, які відмовилися називати свої імена, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам. Представник комісії наголосив, що ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України.

Наголошується, що комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, що країни-члени ЄС або ЄІБ розподілять частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками.

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