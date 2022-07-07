Bloomberg: ЄС блокує Україні позику на 1,5 млрд євро

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Відомо, що Європейський інвестиційний банк запропонував Україні позику, щоб підтримати економіку на плаву. Комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування, але в цьому випадку комісія хоче забезпечити 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією про 1 млрд євро для України.

Як зазначають чиновники, які відмовилися називати свої імена, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам. Представник комісії наголосив, що ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України.

Наголошується, що комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, що країни-члени ЄС або ЄІБ розподілять частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками.

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