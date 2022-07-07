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Bloomberg: ЕС блокирует Украине кредит на 1,5 млрд евро

Bloomberg: ЕС блокирует Украине кредит на 1,5 млрд евро

Киев • УНН

 • 122696 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Исполнительный орган Европейского Союза блокирует кредит в 1,5 миллиарда евро для Украины из-за опасений финансовой надежности. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Известно, что Европейский инвестиционный банк предложил Украине кредит, чтобы поддержать экономику на плаву. Комиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами ЕС, резервы обычно составляют 9% общего объема финансирования, но в этом случае комиссия хочет обеспечить 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением о 1 млрд евро для Украины.

Как отмечают чиновники, отказавшиеся называть свои имена, комиссия выдвигает требование на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам. Представитель комиссии подчеркнул, что ЕС должен убедиться, что он может возместить ущерб в случае дефолта Украины.

Отмечается, что комиссия ищет альтернативные решения, которые полагаются на то, что страны-члены ЕС или ЕИБ распределят часть дополнительных рисков, связанных с этими займами.

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