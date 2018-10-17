Bloomberg: співробітницю мінфіну США звинувачують у витоку даних посольства РФ і Марії Бутіної

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Співробітниця міністерства фінансів США арештована у вівторок за підозрою в наданні не названому по імені журналісту конфіденційної банківської інформації. Як повідомило в середу агентство Bloomberg, мова йде про дані, що стосуються посольства РФ, заарештованої в США росіянки Марії Бутіної, а також Пола Манафорта і Ріка Гейтса, щодо яких розслідування проводить спецпрокурор Роберт Мюллер. Ця інформація, відзначило агентство, публікувалася в інтернет-виданні BuzzFeed, причому останній такий матеріал був опублікований 15 жовтня, інформує УНН.

Як повідомила в середу прокуратура Південного округу Нью-Йорка, старшу радницю групи з фінансових злочинів Наталі Мейфлауер Сурс Едвардс звинувачують у розголошенні так званих доповідей про підозрілу активність, в яких містяться відомості про нетипові банківські операції, а також в змові з метою поширення конфіденційної інформації.

У документах, поданих до суду, зазначається, що 40-річна Едвардс “з жовтня 2017 року і по теперішній час незаконно розкрила зміст великого числа доповідей про підозрілу активність журналісту, що залишився невідомим, на їх основі були опубліковані 12 статей”. “Незаконно розголошені доповіді стосувалися, зокрема, Пола Манафорта, Річарда Гейтса, посольства Росії, Марії Бутін і Prevezon Alexander (компанії, пов’язаної з Prevezon Holdings, яка уклала в травні минулого року мирову угоду з прокуратурою), — повідомила прокуратура. — Едвардс мала доступ до цих доповідях і скопіювала їх разом з тисячами інших документів, що містять конфіденційну інформацію”.

У момент арешту у неї був виявлений накопичувач інформації, а також телефон, здатний передавати дані в зашифрованому вигляді. По кожному з двох пунктів звинувачення Едвардс може бути засуджена до п’яти років тюремного ув’язнення.

Як повідомляв УНН, суд зобов’язав Манафорта приходити на слухання в тюремній робі.

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