Bloomberg: сотрудницу минфина США обвиняют в утечке данных посольства РФ и Марии Бутина

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Сотрудница министерства финансов США арестована во вторник по подозрению в предоставлении не названному по имени журналисту конфиденциальной банковской информации. Как сообщило в среду агентство Bloomberg, речь идет о данных, касающихся посольства РФ, арестованной в США россиянки Марии Бутиной, а также Пола Манафорта и Рика Гейтса, в отношении которых расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Эта информация, отметило агентство, публиковалась в интернет-издании BuzzFeed, причем последний такой материал был опубликован 15 октября, информирует УНН.

Как сообщила в среду прокуратура Южного округа Нью-Йорка, старшую советницу группы по финансовым преступлениям Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс обвиняют в разглашении так называемых докладов о подозрительной активности, в которых содержатся сведения о нетипичных банковских операциях, а также в сговоре с целью распространения конфиденциальной информации.

В документах, поданных в суд, отмечается, что 40-летняя Эдвардс “с октября 2017 года и по настоящее время незаконно раскрыла содержание большого числа докладов о подозрительной активности оставшемуся неизвестным журналисту, на их основе были опубликованы 12 статей”. “Незаконно разглашенные доклады касались, в частности, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, посольства России, Марии Бутиной и Prevezon Alexander (компании, связанной с Prevezon Holdings, заключившей в мае прошлого года мировое соглашение с прокуратурой), — сообщила прокуратура. — Эдвардс имела доступ к этим докладам и скопировала их вместе с тысячами других документов, содержащих конфиденциальную информацию”.

В момент ареста у нее был обнаружен накопитель информации, а также телефон, способный передавать данные в зашифрованном виде. По каждому из двух пунктов обвинения Эдвардс может быть приговорена к пяти годам тюремного заключения.

Как сообщал УНН, суд обязал Манафорта приходить на слушания в тюремной робе.

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