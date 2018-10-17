Bloomberg: сотрудницу минфина США обвиняют в утечке данных посольства РФ и Марии Бутина

Как сообщила в среду прокуратура Южного округа Нью-Йорка, старшую советницу группы по финансовым преступлениям Натали Мейфлауэр Сурс Эдвардс обвиняют в разглашении так называемых докладов о подозрительной активности, в которых содержатся сведения о нетипичных банковских операциях, а также в сговоре с целью распространения конфиденциальной информации.

В документах, поданных в суд, отмечается, что 40-летняя Эдвардс “с октября 2017 года и по настоящее время незаконно раскрыла содержание большого числа докладов о подозрительной активности оставшемуся неизвестным журналисту, на их основе были опубликованы 12 статей”. “Незаконно разглашенные доклады касались, в частности, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, посольства России, Марии Бутиной и Prevezon Alexander (компании, связанной с Prevezon Holdings, заключившей в мае прошлого года мировое соглашение с прокуратурой), — сообщила прокуратура. — Эдвардс имела доступ к этим докладам и скопировала их вместе с тысячами других документов, содержащих конфиденциальную информацию”.

В момент ареста у нее был обнаружен накопитель информации, а также телефон, способный передавать данные в зашифрованном виде. По каждому из двух пунктов обвинения Эдвардс может быть приговорена к пяти годам тюремного заключения.

Как сообщал УНН, суд обязал Манафорта приходить на слушания в тюремной робе.