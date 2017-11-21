Bloomberg розповів про схему виведення грошей з РФ в інтересах оточення Путіна

Як пише видання, "Промсбербанк", на думку російського центробанку, був "ключовою ланкою" в одній з найбільших схем відмивання грошей, які коли-небудь існували в Росії.

За даними регулятора, основному акціонеру банку Олексію Куликову, як зазначається, "не було пред'явлено обвинувачення у відмиванні коштів, але з його безприбуткової установи на Кіровській вулиці його банк допоміг вивести понад 10 млрд доларів з Росії".

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Зазначено, що "Промсбербанк" був ключовою ланкою в схемі, в якій використовувалися біржові угоди, так звані "дзеркальні угоди". Як повідомляється, ці угоди полягали в покупці російських акцій блакитних фішок через місцевих брокерів в Москві за рублі і одночасному продажі їх в Лондоні за долари або євро, в обхід правил щодо виведення коштів з країни.

"Деякі з відмивань приносили вигоду членам оточення президента Володимира Путіна, кажуть люди, знайомі з розслідуваннями. Ігор Путін, син молодшого брата батька президента, був членом ради директорів "Промсбербанку", поки регулятор не закрив його", - йдеться в статті.

У середині жовтня суд в РФ виніс вирок у справі про розкрадання в "Промсбербанку". За даними російських ЗМІ, четверо фігурантів, в тому числі, основний акціонер Олексій Куликов отримали від 3 років умовного ув'язнення до 9 років колонії.