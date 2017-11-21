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Bloomberg рассказал о схеме вывода денег из РФ в интересах окружения Путина

Bloomberg рассказал о схеме вывода денег из РФ в интересах окружения Путина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Обанкротившийся российский банк "Промсбербанк" помогал выводить деньги из России в интересах близких к президенту РФ Владимиру Путину людей. Об этом говорится в публикации Bloomberg, передает УНН.

Как пишет издание, "Промсбербанк", по мнению российского центробанка, был "ключевым звеном" в одной из самых больших схем отмывания денег, когда-либо существующих в России.

По данным регулятора, основному акционеру банка Алексею Куликову, как отмечается, "не было предъявлено обвинение в отмывании средств, но из его бесприбыльного учреждения на Кировской улице его банк помог вывести более 10 млрд долларов из России".

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Указано, что "Промсбербанк" был ключевым звеном в схеме, в которой использовались биржевые сделки, называемые "зеркальными сделками". Как сообщается, эти сделки заключались в покупке российских акций голубых фишек через местных брокеров в Москве за рубли и одновременной продаже их в Лондоне за доллары или евро, в обход правил относительно вывода средств из страны.

"Некоторые из отмываний приносили выгоду членам окружения президента Владимира Путина, говорят люди, знакомые с расследованиями. Игорь Путин, сын младшего брата отца президента, был членом совета директоров "Промсбербанка", пока регулятор не закрыл его", - говорится в статье.

В середине октября суд в РФ вынес приговор по делу о хищениях в "Промсбербанке". По данным российских СМИ, четверо фигурантов, в том числе, основной акционер Алексей Куликов получили от 3 лет условного заключения до 9 лет колонии.

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