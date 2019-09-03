Bloomberg: обмін утримуваними з Росією стане для Зеленського перевіркою

Так, присутність Цемаха, ключового свідка у розслідуванні катастрофи рейса MH17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 року, у списку ув'язнених на обмін послужить важливим сигналом про наміри Президента України Володимира Зеленського щодо подальших переговорів із Росією. Це допомогло б зрозуміти, чи планує Зеленський дотримуватися позиції свого попередника Петра Порошенка або піти на болісні поступки, щоб покласти край війні, пише видання.

Близько 35 осіб, утримуваних кожною стороною, можуть бути обмінені. Зазначається, що обидві країни вперше наблизилися до обміну перед українськими парламентськими виборами у липні.

"Це можна було б розглядати як жест доброї волі Кремля напередодні мирних переговорів, але політичний момент виявився невідповідним. Партія друга і союзника президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука боролася з новою політичною партією Зеленського. Медведчук брав активну участь у переговорах з обміну, тому успішний обмін може бути витлумачений як те, що Путін допомагає своєму другові, а не Зеленському. Крім того, Міжнародний морський трибунал зажадав, щоб Росія звільнила моряків беззаперечно, і обмін ними міг пошкодити підтримці Зеленського під час виборів", - пише автор статті.

Таким чином, обмін так і не відбувся, але переговори тривали. 30 серпня в Facebook не без участі нещодавно призначеного генерального прокурора України поширилася помилкова інформація про те, що літак з українськими в'язнями вже летить до Києва. Однак такий рейс не був запланований.

Низка українських ЗМІ та блогерів з тих пір висунули теорію, що Росія зірвала угоду в останню хвилину, з вимогою, щоб Україна віддала Цемаха, затриманого української розвідкою на території, утримуваної сепаратистами, кілька місяців тому.

Через причетність до протиповітряної оборони "ДНР" у 2014 році Цемах потенційно міг знати про збиття MH-17, який, як встановило міжнародне розслідування, був збитий ракетою "Бук" з території, утримуваної бойовиками.

Пізніше ЗМІ опублікували ймовірний лист від провідного голландського слідчого у справі про катастрофу Фреда Вестербеке, в якому йдеться, що українські прокурори вважають Цемаха підозрюваним, а не свідком, і що було б непогано затримати його для подальшого допиту.

Брак офіційної інформації про обмін, з точки зору автора статті, серйозно ускладнює розуміння того, чому ж обміну не сталося. Обидві сторони, однак, кажуть, що переговори тривають; Путін і Зеленський, пише видання, мабуть, не хочуть розчаровувати Макрона і Меркель, які хотіли б провести переговори в нормандському форматі у цьому місяці.

Без обміну переговори будуть практично безнадійними: обом сторонам необхідно продемонструвати готовність вести конструктивне обговорення та йти на компроміс у разі потреби.

"Якщо Цемах не бере участі в обміні, це може означати одне з двох: те, що вимога Росії на нього були помилковими чутками або що Путін досить нетерплячий, щоб відновити мирний процес, щоб розслідування МН17 набуло ключову роль. Якщо обмін взагалі не відбудеться, він завадить мирному процесу; Зеленський буде змушений дозволити війні затягнутися навіть без реальної надії заморозити конфлікт, щоб запобігти подальші смерті. Для молодого українського президента обмін є тестом. Яким би не був результат, він визначить хід гри, у яку йому доведеться грати протягом наступних чотирьох років проти значно досвідченішого Путіна", - сказано у статті.

Як повідомляв УНН, слідство у справі MH17 планує допитати основного підозрюваного, якого можуть обміняти з РФ.

Також нагадаємо, що, за словами російського омбудсмена Тетяни Москалькової, переговори про обмін утримуваними особами між Росією і Україною тривають.