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Bloomberg: Італія зміцнює енергетичні зв’язки з Алжиром, щоб уникнути постачань російського газу

Київ • УНН

 • 143506 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Італія планує зміцнити енергетичні зв'язки з Алжиром у новій угоді про збільшення імпорту газу, яку має підписати прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до північноафриканської країни. У такий спосіб Рим хоче зменшити залежність від російського газу, пише УНН, посилаючись на Bloomberg.

Bloomberg: Італія зміцнює енергетичні зв’язки з Алжиром, щоб уникнути постачань російського газу

Деталі

Угода включатиме збільшення імпорту газу з Алжиру до третини загальної потреби Італії в найближчі місяці та спільні інвестиції у відновлювані джерела енергії, повідомляють джерела, знайомі з питанням.

За їх інформацією, північноафриканська країна збільшить експорт до Риму на 9-10 мільярдів кубометрів на рік вже до кінця 2022 року. У 2021 році показники були наступними: 21 мільярд кубометрів газу з Алжиру проти близько 29 мільярдів кубометрів з росії. Тож, завдяки новому договору, Алжир, ймовірно, замінить росію як найбільшого постачальника природного газу в Італію.

Додамо

Наразі Італія покладається на російський імпорт приблизно на 40%. Через те, що лідери ЄС розглядають більш жорсткі санкції проти рф на тлі її нападу на Україну, Рим шукає альтернативні варіанти. За словами джерел, країна також прагне збільшити поставки з Азербайджану та Катару.

Італія заявила, що підтримає заборону російського газу, якщо ЄС буде єдиний у цьому рішенні.

Раніше

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