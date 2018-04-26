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Bloomberg: Дерипаска планує зберегти контроль над "Русалом", незважаючи на санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Бізнесмен Олег Дерипаска, який з підконтрольними йому компаніями був включений у новий санкційний список США, планує зберегти контроль над “Русалом”. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами бізнесмена, передає УНН.

Bloomberg: Дерипаска планує зберегти контроль над "Русалом", незважаючи на санкції

“Дерипаска планує зберегти за собою контроль над об’єднаною компанією „Русал“, навіть якщо алюмінієвому гіганту доведеться битися за виживання, зіткнувшись віч-на-віч із санкціями США”, — зазначає агентство.

За словами джерел, бізнесмен розраховує на те, що уряди європейських країн допоможуть домогтися пом’якшення американських санкцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін США назвав умови для зняття санкцій з “Русала” Дерипаски

“Русал” на своїй офіційній сторінці в Facebook, коментуючи матеріали у ЗМІ на цю тему, заявив, що відомості анонімних джерел не відповідають дійсності і завдають шкоди діловій репутації компанії.

“Подібні статті, що базуються на аматорських коментарях анонімних джерел і відомостях, які не мають спільного з дійсністю, завдають шкоди діловій репутації компанії. Вигадка подібних „джерел“ створює помилкове уявлення про те, що відбувається, в той час як компанія в складній ситуації сконцентрувала всі ресурси для пошуку оптимальних рішень в інтересах клієнтів, співробітників, інвесторів і кредиторів. „Русал“ зберігає за собою право використовувати всі юридичні заходи для захисту своєї репутації”, — підкреслили в UC Rusal.

У повідомленні компанії говориться, про які саме матеріалах агентств йдеться.

Нагадаємо, Мінфін США на початку місяця доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому санкційному списку 38 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі “Рособоронекспорт”, “Російська фінансова корпорація” і “Русал”.

Як стверджує видання Forbes, мільярдер Олег Дерипаска втратив за один день через нові американські санкції 957 млн доларів.

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