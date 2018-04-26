Bloomberg: Дерипаска планує зберегти контроль над "Русалом", незважаючи на санкції

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Бізнесмен Олег Дерипаска, який з підконтрольними йому компаніями був включений у новий санкційний список США, планує зберегти контроль над “Русалом”. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами бізнесмена, передає УНН.