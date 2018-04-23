Мінфін США назвав умови для зняття санкцій з “Русала” Дерипаски

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Санкції США проти російської алюмінієвої компанії “Русал” можуть бути послаблені, якщо власник компанії Олег Дерипаска відмовиться від контролю над нею. Про це йдеться в матеріалах департаменту Мінфіну США — управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC), передає УНН.