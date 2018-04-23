Мінфін США назвав умови для зняття санкцій з “Русала” Дерипаски
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Санкції США проти російської алюмінієвої компанії “Русал” можуть бути послаблені, якщо власник компанії Олег Дерипаска відмовиться від контролю над нею. Про це йдеться в матеріалах департаменту Мінфіну США — управлінню з контролю за іноземними активами (OFAC), передає УНН.
У Мінфіні пояснили, що, відповідно до положень Управління з контролю за іноземними активами, сторони можуть бути вилучені з санкційного списку шляхом демонстрації зміни обставин, які призвели до занесення їх до нього.
“У випадку з „Русалом“, за відсутності іншої несприятливої інформації і відповідно до фактів і обставин будь-якого клопотання про вилучення зі списку, Сполучені Штати Америки зможуть послабити санкції за умови позбавлення та припинення контролю над „Русалом“ Олега Дерипаски”, — йдеться в повідомленні на сайті OFAC.
Нагадаємо, Мінфін США на початку місяця доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому санкційному списку 38 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі “Рособоронекспорт”, “Російська фінансова корпорація” і “Русал”.
Як стверджує видання Forbes, мільярдер Олег Дерипаска втратив за один день через нові американські санкції 957 млн доларів.
Сам бізнесмен заявив, що вважає цей крок необґрунтованим і смішним, але обговорить це питання з адвокатами після святкування православного Великодня.