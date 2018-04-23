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Минфин США назвал условия для снятия санкций с "Русала" Дерипаски

Киев • УНН

 • 11275 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Санкции США против российской алюминиевой компании "Русал" могут быть ослаблены, если владелец компании Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. Об этом говорится в материалах департамента Минфина США - управлению по контролю за иностранными активами (OFAC), передает УНН.

Минфин США назвал условия для снятия санкций с "Русала" Дерипаски

В Минфине пояснили, что в соответствии с положениями Управления по контролю за иностранными активами, стороны могут быть изъяты из санкционного списка путем демонстрации изменения обстоятельств, которые привели к занесению их к нему.

“В случае с „Русалом“, при отсутствии другой неблагоприятной информации и в соответствии с фактами и обстоятельствами любого ходатайства об исключении из списка, Соединенные Штаты Америки смогут ослабить санкции при лишении и прекращении контроля над ”Русалом“ Олега Дерипаски”, — говорится в сообщении на сайте OFAC.

Напомним, Минфин США в начале месяца дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списке 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русал”.

Как утверждает издание Forbes, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день из-за новых американских санкций 957 млн долларов.

Сам бизнесмен заявил, что считает этот шаг необоснованным и смешным, но обсудит этот вопрос с адвокатами после празднования православной Пасхи.

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