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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Bloomberg: Дерипаска планирует сохранить контроль над "Русалом", несмотря на санкции

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Бизнесмен Олег Дерипаска, который с подконтрольными ему компаниями был включён в новый санкционный список США, планирует сохранить контроль над “Русалом”. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами бизнесмена, передает УНН.

Bloomberg: Дерипаска планирует сохранить контроль над "Русалом", несмотря на санкции

“Дерипаска планирует сохранить за собой контроль над объединенной компанией „Русал“, даже если алюминиевому гиганту придется сражаться за выживание, столкнувшись лицом к лицу с санкциями США”, — отмечает агентство.

По словам источников, бизнесмен рассчитывает на то, что правительства европейских стран помогут добиться смягчения американских санкций.

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“Русал” на своей официальной странице в Facebook, комментируя материалы в СМИ на эту тему, заявил, что сведения анонимных источников не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации компании.

“Подобные статьи, основанные на любительских комментариях анонимных источников и сведениям, которые не имеют общего с действительностью, наносят ущерб деловой репутации компании. Выдумка подобных „источников“ создает ложное представление о том, что происходит, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов. „Русал“ сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации”, — подчеркнули в UC Rusal.

В сообщении компании говорится, о каких именно материалах агентств идет.

Напомним, Минфин США в начале месяца дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционный список 38 российских физических и юридических лиц, в том числе “Рособоронэкспорт”, “Российская финансовая корпорация” и “Русал”.

Как утверждает издание Forbes, миллиардер Олег Дерипаска потерял за один день через новые американские санкции 957 млн долларов.

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