Блохін: багато футболістів не відповідають рівню чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Найкращий бомбардир в історії київського "Динамо" Олег Блохін виразив свою думку з приводу перепон на шляху до прогресу національної збірної України, інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
"Я вважаю, що в нас слабкий рівень гравців. Багато футболістів не відповідають рівню чемпіонату. Від цього страждає збірна. Якщо не з’являються якісні футболісти, то важко створювати збірну. Конкуренції особливої немає. Можна назвати кількох гравців у збірній, які обов’язково будуть грати. Їм просто немає заміни", - наголосив 65-річний фахівець.
Зауважимо, що Блохін став першим з українців, якому вдалося здобути "Золотий м'яч".
Нагадаємо, що "жовто-блакитна" збірна втримала 35-тий рядок у підсумковому рейтингу ФІФА.