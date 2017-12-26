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Блохин: многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины

Киев • УНН

 • 12227 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Лучший бомбардир в истории киевского "Динамо" Олег Блохин выразил свое мнение по поводу препятствий на пути к прогрессу национальной сборной Украины, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Блохин: многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины

"Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать нескольких игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены", - подчеркнул 65-летний специалист.

Заметим, что Блохин стал первым из украинцев, которому удалось получить "Золотой мяч".

Напомним, что "желто-голубая" сборная удержала 35-ю строчку в итоговом рейтинге ФИФА.

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