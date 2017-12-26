Блохин: многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Лучший бомбардир в истории киевского "Динамо" Олег Блохин выразил свое мнение по поводу препятствий на пути к прогрессу национальной сборной Украины, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
"Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать нескольких игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены", - подчеркнул 65-летний специалист.
Заметим, что Блохин стал первым из украинцев, которому удалось получить "Золотой мяч".
Напомним, что "желто-голубая" сборная удержала 35-ю строчку в итоговом рейтинге ФИФА.