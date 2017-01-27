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Блокада залізничної колії на Луганщині продовжується — Нацполіція

Блокада залізничної колії на Луганщині продовжується — Нацполіція

Київ • УНН

 • 15522 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Активісти продовжують блокувати залізничну колію в Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.

“Поки нічого не змінилося, активісти як блокували колію, так і блокують. Вночі там було 10 людей — гріються, ходять, щоб не замерзнути”, — сказала Т.Погукай.

Вона зазначила, що порушень громадського порядку з боку активістів поки немає.

“Народні депутати керують цією ситуацію. Це вони так кажуть, що їх запросили. Насправді ні, вони ініціатори і організатори цього процесу”, — сказала Т.Погукай.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.

Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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