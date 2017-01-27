Блокада залізничної колії на Луганщині продовжується — Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Активісти продовжують блокувати залізничну колію в Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай.
“Поки нічого не змінилося, активісти як блокували колію, так і блокують. Вночі там було 10 людей — гріються, ходять, щоб не замерзнути”, — сказала Т.Погукай.
Вона зазначила, що порушень громадського порядку з боку активістів поки немає.
“Народні депутати керують цією ситуацію. Це вони так кажуть, що їх запросили. Насправді ні, вони ініціатори і організатори цього процесу”, — сказала Т.Погукай.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.