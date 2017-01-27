Блокада железнодорожного пути в Луганской области продолжается - Нацполиция

"Пока ничего не изменилось, активисты как блокировали пути, так и блокируют. Ночью там было 10 человек - греются, ходят, чтобы не замерзнуть ", - сказала Т.Погукай.

Она отметила, что нарушений общественного порядка со стороны активистов пока нет.

"Народные депутаты руководят этой ситуации. Это они так говорят, что их пригласили. На самом деле нет, они инициаторы и организаторы этого процесса ", - сказала Т.Погукай.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.

Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.