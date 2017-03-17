Блокада Донбасу "йде на зрив" мінських домовленостей - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Москва проаналізує наслідки введення блокади Донбасу і санкції проти російських банків, поки жодних рішень прийнято не було. Про це заявив журналістам прес-секретар РФ Дмитро Пєсков, передає УНН, з посилайнням на РІА "Новости".
"Поки Росія надзвичайно стурбована цим, тому що те і інше, м'яко кажучи, не сприяє формуванню атмосфери, придатної для імплементації мінських домовленостей", - сказав Д.Пєсков.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блокадний триместр: що передувало рішенню РНБО щодо Донбасу
За його словами, "блокада Донбасу йде на зрив будь-яких перспектив щодо реалізації мінських домовленостей. Поки ми дуже уважно відстежуємо ситуацію".
"Безумовно, в Москві будуть аналізуватися наслідки. Будь-яких заходів і рішень у даний момент сформульовано не було, але серйозна ситуація зобов'язує нас бути надзвичайно уважними", — додав Д.Пєсков.