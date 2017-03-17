Блокада Донбасса "идет на срыв" минских договоренностей - Д.Песков

"Пока Россия чрезвычайно обеспокоена этим, так как то и другое, мягко говоря, не способствует формированию атмосферы, пригодной для имплементации минских договоренностей", - сказал Д.Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокадный триместр: что предшествовало решению СНБО по Донбассу

По его словам, "блокада Донбасса идет на срыв каких-либо перспектив по реализации минских договоренностей. Пока мы очень внимательно отслеживаем ситуацию".

"Безусловно, в Москве будут анализироваться последствия. Каких-либо мер и решений в данный момент сформулировано не было, но серьезная ситуация обязывает нас быть очень внимательными", - добавил Д.Песков.