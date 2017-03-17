Блокада Донбасса "идет на срыв" минских договоренностей - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Москва проанализирует последствия введения блокады Донбасса и санкции против российских банков, пока никаких решений принято не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Пока Россия чрезвычайно обеспокоена этим, так как то и другое, мягко говоря, не способствует формированию атмосферы, пригодной для имплементации минских договоренностей", - сказал Д.Песков.
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По его словам, "блокада Донбасса идет на срыв каких-либо перспектив по реализации минских договоренностей. Пока мы очень внимательно отслеживаем ситуацию".
"Безусловно, в Москве будут анализироваться последствия. Каких-либо мер и решений в данный момент сформулировано не было, но серьезная ситуация обязывает нас быть очень внимательными", - добавил Д.Песков.