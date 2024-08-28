Блогер РПЦ, шкільна вчителька та водій таксі: СБУ повідомила про підозру ще трьом проросійським агітаторам
Київ • УНН
СБУ зібрала докази проти трьох київських агітаторів, які виправдовували агресію рф. Серед них - вчителька, таксист та колишній клірик УПЦ (МП), який втік до Москви.
Ще трьом проросійським агітаторам, серед яких блогер РПЦ та шкільна вчителька з Києва, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.
Усі троє фігурантів - мешканці Києва. Так, затримано вчительку однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму.
Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди.
Зокрема, вона називала війну рф проти України "внутрішнім громадянським конфліктом", а також виправдовувала злочини рф, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі.
Ще одним затриманим у Києві виявився водій місцевого таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв путіна. Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався у месенджері.
Також заочну підозру отримав колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік з Києва до москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів.
Мова йде про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно "розганяє" наративи кремля щодо збройної агресії рф проти України.
Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіа-ресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.
Додамо
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності трьох фігурантів.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Злочинні дії Сергія Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:
◾️ ст. 436 (пропаганда війни);
◾️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Оскільки фігурант переховується в росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.