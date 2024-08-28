Блогер РПЦ, школьная учительница и водитель такси: СБУ сообщила о подозрении еще трем пророссийским агитаторам

Еще трем пророссийским агитаторам, среди которых блогер РПЦ и школьная учительница из Киева, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию рф и военные преступления рашистов.

Все трое фигурантов - жители Киева. Так, задержана учительница одной из столичных школ, которая оказалась идейной сторонницей кремлевского режима.

После проведения уроков по биологии педагог записывала провокационные видеоролики и участвовала в прямых эфирах тиктоков, где распространяла фейки московской пропаганды.

В частности, она называла войну рф против Украины "внутренним гражданским конфликтом", а также оправдывала преступления рф, в том числе ракетно-пушечные удары по гражданской инфраструктуре.

Еще одним задержанным в Киеве оказался водитель местного такси, который ждал захвата столицы Украины и восхвалял путина. Об этом он регулярно рассказывал своим пассажирам во время поездок, а также знакомым, с которыми переписывался в мессенджере.

Также заочное подозрение получил бывший клирик УПЦ (МП), который накануне полномасштабной войны сбежал из Киева в москву и оттуда публично призывает к поддержке оккупантов.

Речь идет о блогере-коллаборационисте Сергее Комарове, который активно "разгоняет" нарративы кремля о вооруженной агрессии рф против Украины.

Для массового распространения враждебной пропаганды злоумышленник использует медиа-ресурсы РПЦ с общей аудиторией более 20 млн пользователей.

Добавим

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности трех фигурантов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Преступные действия Сергея Комарова дополнительно квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ст. 436 (пропаганда войны);

◾️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Поскольку фигурант скрывается в россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.