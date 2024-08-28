Блогер РПЦ, школьная учительница и водитель такси: СБУ сообщила о подозрении еще трем пророссийским агитаторам
Киев • УНН
СБУ собрала доказательства против трех киевских агитаторов, которые оправдывали агрессию рф. Среди них - учительница, таксист и бывший клирик УПЦ (МП), который сбежал в Москву.
Еще трем пророссийским агитаторам, среди которых блогер РПЦ и школьная учительница из Киева, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще трех пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию рф и военные преступления рашистов.
Все трое фигурантов - жители Киева. Так, задержана учительница одной из столичных школ, которая оказалась идейной сторонницей кремлевского режима.
После проведения уроков по биологии педагог записывала провокационные видеоролики и участвовала в прямых эфирах тиктоков, где распространяла фейки московской пропаганды.
В частности, она называла войну рф против Украины "внутренним гражданским конфликтом", а также оправдывала преступления рф, в том числе ракетно-пушечные удары по гражданской инфраструктуре.
Еще одним задержанным в Киеве оказался водитель местного такси, который ждал захвата столицы Украины и восхвалял путина. Об этом он регулярно рассказывал своим пассажирам во время поездок, а также знакомым, с которыми переписывался в мессенджере.
Также заочное подозрение получил бывший клирик УПЦ (МП), который накануне полномасштабной войны сбежал из Киева в москву и оттуда публично призывает к поддержке оккупантов.
Речь идет о блогере-коллаборационисте Сергее Комарове, который активно "разгоняет" нарративы кремля о вооруженной агрессии рф против Украины.
Для массового распространения враждебной пропаганды злоумышленник использует медиа-ресурсы РПЦ с общей аудиторией более 20 млн пользователей.
Добавим
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности трех фигурантов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Преступные действия Сергея Комарова дополнительно квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
◾️ ст. 436 (пропаганда войны);
◾️ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Поскольку фигурант скрывается в россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.