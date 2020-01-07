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Блогерці з Росії заборонять в’їзд в Україну – МВС

Блогерці з Росії заборонять в’їзд в Україну – МВС

Київ • УНН

 • 20286 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Російській блогерці Олександрі Мітрошиній, яка раніше відвідувала Крим, чим порушила закон України, заборонять в’їзд на територію держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

"Росіянка Олександра Мітрошина не мала заборони на в'їзд в Україну. Кордон вона перетнула через залізничний пункт пропуску, під час перевірки не встановили, чи відвідувала вона тимчасово окуповану АР Крим. Тому вона і перетнула кордон з нашою державою. Після конфлікту, який трапився вчора, прикордонники оголосять про заборону в'їзду блогерці Мітрошиній в подальшому", - йдеться у повідомленні.

Також у МВС повідомляють, що в середньому за добу прикордонники відмовляють у в’їзді 20-30 громадянам РФ, на яких спрацювала база даних про заборону в‘їзду чи перевищення терміну перебування або відносно яких вдається встановити, що вони незаконно відвідували окуповані території. Протягом 2019 року більше 7300 громадян РФ не змогли в’їхати в Україну.

Нагадаємо, У Києві поліція затримала двох активістів громадянського руху "Відсіч", які намагалися зірвати виступ російської блогерки, яка раніше відвідувала окупований Крим, порушивши закон України.

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