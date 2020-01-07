Блогерке из России запретят въезд в Украину - МВД

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109565 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111867 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110373 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121649 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103108 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106822 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107195 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131733 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130537 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Блогерке из России запретят въезд в Украину - МВД

Блогерке из России запретят въезд в Украину - МВД

Киев  •  УНН

 • 20278 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Российской блогерке Александре Митрошиной, которая ранее посещала Крым, чем нарушила закон Украины, запретят въезд на территорию государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Россиянке Александре Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную АР Крым. Поэтому она и пересекла границу с нашим государством. После конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогерке Митрошиной в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Также в МВД сообщают, что в среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории. В течение 2019 года больше 7300 граждан РФ не смогли въехать в Украину.

Напомним, в Киеве полиция задержала двух активистов гражданского движения "Видсич", которые пытались сорвать выступление российской блогерки, которая ранее посещала оккупированный Крым, нарушив закон Украины.

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