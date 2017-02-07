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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Блогера О.Лапшина екстрадували із Мінська до Баку

Київ • УНН

 • 6391 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Блогер Олександр Лапшин, екстрадований з Мінська за запитом Баку, доставлений в аеропорт Гейдара Алієва в супроводі співробітників Генпрокуратури. Про це повідомив глава прес-служби Генпрокуратури Азербайджану Ельдар Султанов, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

Блогера О.Лапшина екстрадували із Мінська до Баку

“Літак з Лапшиним приземлився у Баку”, — сказав Е.Султанов.

Нагадаємо, у грудні О.Лапшина затримали у Мінську за запитом Баку.

Щодо блогера у Баку порушили справу про “публічні заклики, спрямовані проти держави” і незаконний перетин державного кордону “за попередньою змовою, у тому числі з погрозою застосування насильства”. Блогеру загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.

За інформацією слідства, у 2011-2012 роках Лапшин відвідував “окуповані території Азербайджану” (Нагірний Карабах), публікував у “Живому журналі” матеріали, у яких ставиться під сумнів територіальна цілісність і суверенітет Азербайджану.

Раніше Комітет захисту прав журналістів (CPJ) закликав владу Білорусі “без жодних умов” звільнити російсько-ізраїльського блогера Олександра Лапшина, який перебуває у розшуку в Азербайджані за звинуваченням у сепаратизмі.

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