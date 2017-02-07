Блоггера А.Лапшина экстрадировали из Минска в Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры. Об этом сообщил глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Самолет с Лапшиным приземлился в Баку", - сказал Э.Султанов.
Напомним, в декабре А.Лапшина задержали в Минске по запросу Баку.
В отношении блогера в Баку возбудили дело о "публичных призывах, направленных против государства" и незаконном пересечении государственной границы "по предварительному сговору, в том числе с угрозой применения насилия". Блогеру грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
По информации следствия, в 2011-2012 годах Лапшин посещал "оккупированные территории Азербайджана" (Нагорный Карабах), публиковал в "Живом журнале" материалы, в которых ставится под сомнение территориальная целостность и суверенитет Азербайджана.
Ранее Комитет защиты прав журналистов (CPJ) призвал власти Беларуси "без всяких условий" освободить российско-израильского блогера Александра Лапшина, который находится в розыске в Азербайджане по обвинению в сепаратизме.