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Блогер про намети під Радою: парк, де відпочивали пенсіонери і грали діти, тепер завалений сміттям

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Жителі наметового містечка під Верховною Радою перетворили улюблений киянами Маріїнський парк у відхоже місце і смітник. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав блогер, політичний експерт Володимир Макарівський, проілюструвавши публікацію відповідними фотографіями.

"Знаєте, це вже не просто засмучує - це бісить! Я щиро не розумію, чому я, так само як і інші кияни, не можемо пройти через один з найулюбленіших парків столиці без страху і відрази. Так, мова про Маріїнський парк. Я не підтримую людей, які розбили наметове містечко під Радою, не поділяю їх позиції, але це політика, тут можна сперечатися. А ось про перетворення колись доглянутого центрального парку Києва в, вибачте, відхоже місце і смітник сперечатися сенсу не бачу. Це просто огидно - і крапка", - підкреслив блогер.

Він також звернув увагу на те, що сміттям завалений весь парк, включаючи газони, лавки, доріжки, і що серед відходів переважають пляшки з-під алкогольних напоїв.

"Дивіться самі, на що це схоже: сміття на лавочках, де раніше спокійно відпочивали пенсіонери, на газонах, де грали діти, воно перегороджує доріжки, відходами життєдіяльності "наметовиків" завалені навіть пам'ятники! Чи варто дивуватися, що велика частина сміття - пляшки від спиртного? З огляду на агресивну і неадекватну поведінку мешканців наметів (про що багаторазово писали в ЗМІ), думаю, що не варто", - написав Макарівський.

За його припущенням, якщо в ситуацію не втрутяться компетентні органи, то в недалекому майбутньому в результаті дій жителів наметового містечка Маріїнський парк може значно постраждати або навіть бути знищений.

"Боюся, такими темпами скоро "наметовики" почнуть валити в парку дерева для багать (зима на порозі, холоди), в хід підуть і лавочки, і врешті-решт, якщо нічого не робити, від нашого Маріїнського парку нічого не залишиться ... Невже ці нещасні з містечка під парламентом не розуміють, що творять? Не бачать, що їх дії тільки відвертають киян від них, що у них не залишилося навіть тієї скромної підтримки, яка колись була? І чому, блін, ніхто з компетентних органів нічого не може з цим зробити?" - обурився блогер.

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